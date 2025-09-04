Daniel Levy nakon skoro 25 godina odstupa s mjesta predsjednika Tottenhama

Podijeli :

Alex Burstow / Stringer

Tottenham Hotspur je u četvrtak objavio kako Daniel Levy napušta klub nakon skoro 25 godina.

Levy je preuzeo Tottenham 2001. godine kada je počeo izgradnju boljeg Tottenhama. Sada je došlo vrijeme za rastanak, a Levy se od kluba oprostio izjavom:

“Nevjerojatno sam ponosan na posao koji sam učinio zajedno s ekipom i zaposlenicima. Izgradio sam teškaški klub koji se natječe na najvišem nivou. Više od toga, izgradili smo zajednicu.

Imao sam sreću raditi s najboljim ljudima u ovom sportu. Od ljudi u kući Lilywhite i Hotspur Way do raznih igrača i trenera kroz godine. Želim se zahvaliti svim navijačima koji su me podržavali kroz godine. Nije uvijek bilo lako, ali napravljen je značajan napredak. Ostat ću uz klub i podržavati ga strastveno.”

Levy je bio poznat kao težak pregovarač te je Garetha Balea prodao u Real Madrid za rekordan iznos. Isto tako je stopirao transfer Harryja Kanea u Manchester City iako su Građani nudili veliki iznos. Posljednju njegovu sezonu u klubu Tottenham je zaključio naslovom Europske lige.