Dalić se sastao s Guardiolom i uručio mu poseban poklon, otkrio i što kaže o Gvardiolu i Kovačiću

xxTomxDubravecx via Guliver

Zlatko Dalić i izaslanici HNS-a i reprezentacije u nedjelju su pratili derbi Manchester Cityja i Arsenala, sastali se s Joškom Gvardiolom i Mateom Kovačićem, a zatim i dan kasnije s trenerom Građana Pepom Guardiolom.

Kako objašnjava HNS, glavna tema razgovora bila su dvojica hrvatskih reprezentativaca i njihova zdravstvena stanja uoči Svjetskog prvenstva.

Pep Guardiola je izbornika Dalića, tehničkog direktora Stipu Pletikosu, pomoćnog trenera Vedrana Ćorluku i kondicijskog trenera Luku Milanovića primio u svom uredu u trening-kampu Manchester Cityja.

“Zahvaljujem kolegi Guardioli na njegovom vremenu i srdačnoj dobrodošlici. Bilo je zadovoljstvo razmijeniti mišljenja o nogometu, pripremama i trenerskim izazovima s jednim od najvećih trenera u povijesti. Drago nam je čuti da s velikim poštovanjem gleda na hrvatski nogomet i sve uspjehe koje je reprezentacija postigla zadnjih godina. Čestitali smo mu na pobjedi protiv Arsenala i poželjeli sreću u napetoj borbi za naslov prvaka, ponajprije zbog našeg dvojca u Cityju”, rekao je Dalić nakon susreta i nastavio:

“Lijepo je čuti koliko cijeni ne samo igračke, već i ljudske kvalitete Matea i Joška. Drago nam je da imaju takav status u jednom od najvećih svjetskih klubova. Dobili smo informacije o njihovom oporavku iz prve ruke. Naravno, računamo da će na Svjetskom prvenstvu ponovno biti naši nositelji igre, ali to je moguće jedino ako budu potpuno zdravi.

Bilo je ugodno provesti večer s njima, pogotovo jer se nismo vidjeli u Orlandu. Lijepo ih je bilo vidjeti nasmijane i pozitivne. Veseli me njihov optimizam i osjećam da su iznimno motivirani pomoći reprezentaciji na Svjetskom prvenstvu, ali i Cityju u završnici sezone. To se posebno odnosi na Matea koji već konkurira za sastav. Želim im obojici samo zdravlje, Mateu što više minuta u igri, a Jošku uspješan nastavak oporavka”.

Prilikom posjeta, izaslanstvo Saveza uručilo je Guardioli personalizirani dres hrvatske reprezentacije s brojem četiri te posebno dizajniran šah.