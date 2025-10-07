Cole Palmer patentirao svoj nadimak

Podijeli :

Joe Bluxy by Guliver

Najbolji igrač Chelseaja Cole Palmer u posljednje vrijeme se muči s ozljedom, ali to ga nije spriječilo da bude prisutan u medijima.

Naime, kako prenosi britanski The Athletic, u petak je odobren njegov zahtjev za patent nadimka. Palmera mnogi u nogometnom svijetu umjesto Cole nazivaju “Cold” Palmer, a razlog za to je njegova proslava golova kada gestama pokazuje “da mu je hladno”.

Ova odluka znači da nitko više ne može koristiti njegov nadimak za komercijalne usluge bez njegovog dopuštenja, a osim svog nadimka, patentirao je i svoj autograf.

Uz sve ovo, Palmer u budućnosti planira prodavati proizvode poput sapuna, soli za kupku, grickalice, žilete, zaštitne maskice za mobitele, dronove, podvodna vozila, igračke, Božićne krekere i plišane medvjede.

Ni tu Englez ne bi stao te planira patentirati i svoju, ranije spomenutu, proslavu golova.

“Svi znaju da je to moja proslava. Brojni su to radili prije mene, ali svi znaju da je to moja proslava.”