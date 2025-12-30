Član Slotova stožera dobio otkaz zbog ove poražavajuće statistike

Podijeli :

xdtsxNachrichtenagenturx via Guliver

Aaron Briggs stigao je u Liverpool u srpnju 2024. godine i preuzeo ulogu trenera za prekide, iako to u početku nije bio prvotni plan. Sada je dobio otkaz.

Briggs je došao kao rješenje nakon odlaska Petera Kravitza, koji je tu ulogu obavljao u stručnom stožeru Jürgena Kloppa.

Suradnja je gotova, a odluka stupa na snagu odmah, a otkaz Aronu Briggsu nije iznenađenje.

Samo su još dva kluba u top pet europskih liga ove sezone primila toliko golova iz prekida kao Liverpool. Redsi su ih primili čak 12, a ta dva kluba su Bournemouth i Nottingham Forest.

Iz prekida (ne računajući penale) Liverpoolovu mrežu tresli su Newcastle, Crystal Palace, Manchester United, Brentford, Manchester City, Nottingham Forest, Leeds, Tottenham i Wolverhampton. Neki od njih više puta.

U isto vrijeme, Liverpool je klub koji je u Premier ligi postigao najmanje golova iz prekida – samo tri.

Za usporedbu, Arsenal je postigao 12, a primio četiri. Najmanje golova iz prekida do sada su primili Sunderland i Brentford – po tri, dok je najviše postigao Manchester United – čak 13.

Arne Slot je više puta od početka sezone isticao da je taj element igre izuzetno problematičan, posebno u usporedbi s prošlom sezonom. Ako se uključe i penali, Liverpool je više od 50 posto golova ove sezone primio iz prekida.

Nakon otkaza Briggsu, o ovom dijelu taktičke pripreme utakmica brinut će ostatak Slotovog stručnog stožera, sve do dolaska novog stručnjaka.