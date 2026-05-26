City pronašao zamjenu za Guardiolu, potpisao je ugovor do 2029. godine

Dva kola prije kraja Premier lige engleski mediji su objavili kako će Pep Guardiola napustiti klupu Manchester Cityja. Nakon što je City u 37. kolu ostao bez šansi za naslov, ubrzo je stigla i službena potvrda kako Guardiola napušta Građane, a onda je Španjolac u posljednjem kolu vodio oproštajnu utakmicu protiv Aston Ville.

Već se odavno znalo koji trener je glavni kandidat. Riječ je o bivšem treneru Chelseaja Enzu Maresci koji je bio i pomoćnik Guardiole na klupi Građana.

Maresca je klupu Bluesa napustio u prvom danu 2026. godine baš zbog pregovora s Manchester Cityjem. Talijan je čekao da Guardiola službeno napusti klub, a sada je, kako javlja Fabrizio Romano, potpisao ugovor do 2029. godine.

Čeka se još službena potvrda Građana, a to bi, po svemu sudeći, trebalo doći brzo. Maresci bi prva službena utakmica na klupi Cityja trebala biti utakmica Community Shielda 16. kolovoza. Taj susret odigrat će se na Millenium stadionu u Cardiffu.