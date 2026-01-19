City predstavio novog stopera: Zarađivat će više od Gvardiola

Podijeli :

xJayxPatel/SportsxPressxPhoto/SPPx Sportspressphoto_SPR79553 via Guliver Image

U ponedjeljak popodne Manchester City predstavio je novog stopera.

Riječ je o kvalitetnom Marcu Guehiju koji je bio vruća roba na ljetnom tržištu. Tada je na korak od njegovog dovođenja bio Liverpool, ali Crystal Palace je stopirao taj transfer.

Redsi su ga namjeravali dovesti sljedeće ljeto, ali je zbog brojnih ozljeda u utrku uskočio Manchester City koji je londonskom klubu za usluge Guehija platio 20 milijuna eura što je po mnogima “sića” za takvog stopera.

No, Građani će za njegu plaću tjedno izdvajati više od 300 tisuća funti što je više čak i od Joška Gvardiola koji je jedan od cijenjenijih obrambenih igrača u obrani Manchester Cityja s plaćom oko 200 tisuća funti tjedno.

Guehi bi trebao pokrpati poroznu obranu momčadi Pepa Guardiole koja se nalazi sedam bodova iza vodećeg Arsenala.