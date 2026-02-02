City ga je platio skoro 50 milijuna eura, a sada su ga poslali na posudbu u drugu ligu

Podijeli :

(AP Photo/Darko Vojinovic) via Guliver Image

Posljednji je dan siječanjskog prijelaznog roka, a jedan od aktivnih klubova je i Manchester City.

Oni su u posljednjem danu zimskog prijelaznog roka više fokusirani na odlaske. Nakon nekoliko odlazaka mlađih igrača, sada su se “riješili” i nekog jednog iskusnije igrača. Riječ je o zadnjem veznom Kalvinu Phillipsu koji je u klub došao 2022. godine.

Momčad Pepa Guardiole platila ga je skoro 50 milijuna eura (48) kako bi ga dovela iz Leeds Uniteda, ali nikako se nije uspio nametnuti. Nastupio je tek 16 puta u Premier ligi te nije postigao niti jedan pogodak. U svim ostalim natjecanjima dodao je još 16 nastupa te jedan gol koji je stigao u Ligi prvaka protiv Crvene zvezde.

Sada će nakon posudba u West Ham i Ipswich Town preseliti u Sheffield United, 17. momčad Championshipa, drugog ranga engleskog nogometa. Prema brojnim insajderima, riječ je o običnoj posudbi bez prava otkupa što znači da bi se Phillips u Manchester City trebao vratiti na kraju sezone.