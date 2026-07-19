Chelsea započeo pregovore i o dolasku francuskog reprezentativca

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Nakon što je u subotu odjeknula vijest da je Chelsea poslao rekordnu ponudu za engleskog reprezentativca Morgana Rogersa, s Otoka stižu informacije o novom velikom poslu Bluesa.

Poznati novinar Ben Jacobs izvještava da su čelnici londonskog kluba već započeli službene pregovore za dovođenje francuskog reprezentativca Maxencea Lacroixa.

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Središnji branič Crystal Palacea iza sebe ima zapaženu minutažu na netom završenim utakmicama Francuske na Svjetskom prvenstvu. U polufinalnom ogledu protiv Španjolske u igru je ušao već u 30. minuti kako bi zamijenio teško ozlijeđenog Williama Salibu, dok je u subotnjem susretu za treće mjesto protiv Engleske bio starter.

Unatoč tome što je obrana Francuske u tom dvoboju primila čak šest golova, Lacroix je zaradio treću najvišu ocjenu u momčadi Didiera Deschampsa.

Prema Jacobsovim saznanjima, interes za 26-godišnjeg braniča pokazuje i Arsenal, no Crystal Palace je postavio visoku letvicu i procjenjuje svog igrača na 55 milijuna funti. Kako bi omekšali stav gradskog rivala, sa Stamford Bridgea su navodno spremni u suprotnom smjeru, kao dio transfera za Lacroixa, poslati Trevoha Chalobaha, o čemu je prije nekoliko dana pisao i britanski Mirror.