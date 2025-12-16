Chelsea preko Cardiffa do polufinala Liga kupa

Podijeli :

(AP Photo/Martin Meissner, File) via Guliver Image

Chelsea je u utorak postao prvi polufinalist engleskog Liga kupa pobjedom 3-1 na gostovanju kod Cardiffa.

Alejandro Garnacho je postigao vodeći pogodak za londonski klub u 57. minuti. David Turnbull je izjednačio u 75. minuti, da bi Pedro Neto u 82. minuti i Garnacho svojim drugim golom u trećoj minuti dodatka postavili konačnih 3-1.

U srijedu su na rasporedu još dvije četvrtfinalne utakmice: Newcastle United će ugostiti Fulham, a Manchester City je domaćin Brentfordu. Arsenal i Crystal Palace će svoju četvrtfinalnu utakmicu odigrati 23. prosinca.