Chelsea predstavio igrača od 137 milijuna eura

Podijeli :

xManjitxNarotrax PSI-23452-0033 via Guliver Image

Ovoga ljeta jedan od traženijih igrača na nogometnom tržištu bio je engleski reprezentativac Morgan Rogers. Za njega se interesirao Arsenal, ali su Topnici odbili platiti veliku odštetu koju je tražila Aston Villa.

Ta odšteta nije predstavljala problem Chelseaju koji prošle sezone nije ni izborio europska natjecanja. Bluesi su Rogersa doveli za 117 milijuna funti što je izazvalo šokove diljem Engleske, ali i svijeta.

Ubrzo nakon dogovora oko Rogersa, pojavila se informacija da bi Alejandro Garnacho mogao na posudbu u Aston Villu, ali s opcijom otkupa. David Ornstein naglasio je kako ta dva posla nisu povezana, no fanovi u Engleskoj su skeptični smatrajući da je to pokušaj manipuliranja financijama jer se posudbe s opcijom otkupa knjiže drugačije.

Rogers je inače ovoga ljeta predstavljao Englesku na Svjetskom prvenstvu te je s Tri lava osvojio broncu. U sedam nastupa upisao je jednu asistenciju što je isti učinak koji je imao i Eberechi Eze, igrač Arsenala koji bi mu bio konkurencija da je prešao u crveni dio Londona.

Rogers je potpisao ugovor do 2032. godine s pravom produljenja na još jednu godinu, a na predstavljanju je rekao da je stigao u najveći klub u Londonu.