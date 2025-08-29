Chelsea odustao od Simonsa, Nizozemac pojačava drugi londonski klub

Podijeli :

AP Photo/Alberto Saiz via Guliver Images

Tottenham Hotspur je na pragu dovođenja 22-godišnjeg nizozemskog reprezentativca Xavija Simonsa iz RB Leipziga, a britanski mediji navode da je transfer vrijedan 60 milijuna eura.

Više izvora navodi da je Simons već obavio liječnički pregled u Engleskoj te da bi konačni detalji transfera trebali bi biti definirani u iduća 24 sata.

Ovaj ofenzivni veznjak, koji je ponikao u Barceloninoj nogometnoj akademiji La Masiji, ali je prvi profesionalni ugovor potpisao s Paris Saint-Germainom u kojem je debitirao sa 17 godina. U Parizu nije dobio značajniju minutažu pa je otišao na posudbu u nizozemski PSV u kojem se istaknuo u sezoni 2022./2023. Posljednje dvije sezone proveo je u RB Leipzigu, u čijem je dresu u 78 nastupa postigao 22 pogotka i upisao 24 asistencije.

Ovaj nizozemski reprezentativac će biti jedno od glavnih ljetnih pojačanja Spursa, uz Joaa Palhinhu i Mohammeda Kudusa.

Tottenham nije bio jedini engleski klub koji je pokazao interes za Simonsa u ovom prijelaznom roku. Prema navodima britanskih medija i Chelsea je bio u pregovorima s Leipzigom, ali čini se da će klub sa Stamford Bridgea svoju ofenzivnu liniju pojačati dovođenjem Argentinca Alejandra Garnacha iz Manchester Uniteda.