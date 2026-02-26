Chelsea je upisao najveći gubitak u povijesti engleskog nogometa

Podijeli :

xAndyxRowlandx PMI-5705-0178 via Guliver Image

Svi znaju Chelsea kao klub koji voli trošiti novce na razne transfere, bilo da je riječ o mladim igračima ili zvijezdama za prvu momčad pa tako rijetki budu iznenađeni kad vide cifre s kojima Bluesi barataju.

No, dosad situacija nije bila toliko suluda kao vijesti koje su stigle u četvrtak. Engleski The Athletic je prenio vijest o tome da je UEFA objavila službena izvješća za sezonu 2024./2025.

U tom izvješću nabrojano je deset klubova s najvećim gubitkom u toj sezoni, a među njima su i dva londonska kluba. Osim Chelseaja na listi se pojavio i Tottenham koji se ove godine neočekivano bori za ostanak u Premier ligi.

No, Tottenhamov gubitak od 124 milijuna funti čini se kao prava sića u odnosu na minus koji su Todd Boehly, vlasnik Chelseaja, i njegova kompanija Clearlake Capital “natukli”.

Chelsea je u toj sezoni uspio biti na gubitku od čak 342 milijuna funti što je rekord engleskog nogometa. Unatoč tome, uspjeli su izbjeći kaznu jer su ostali unutar limita u trogodišnjem periodu pa neće dobiti kaznu ni od UEFA-e, ali ni od engleske Premier lige.

Osim Chelseaja i Tottenhama, od engleskih klubova su na toj listi i Manchester City, Aston Villa te Nottingham Forest. Zanimljivo je također da je veliki minus (69 milijuna funti) upisao i Strasbourg koji je također pod vlasništvom Todda Boehlyja.