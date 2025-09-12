Chelsea dogovorio veliko pojačanje za sljedeću sezonu

Podijeli :

Eurasia Sport via Guliver

Chelsea je osigurao dolazak 22-godišnjeg napadača Emanuela Emeghe iz Strasbourga, s planom da se transfer realizira 2026. godine. Londonski klub iskoristio je svoju povezanost sa Strasbourgom koji također djeluje pod vlasničkim kišobranom BlueCo grupacije Todda Boehlyja — kako bi na vrijeme osigurao usluge perspektivnog nizozemskog napadača, prije očekivanog interesa većih europskih klubova.

Emegha je pristao na predugovor s Chelseajem koji uključuje sedmogodišnji ugovor, a službeno će se priključiti momčadi sa Stamford Bridgea sljedeće godine. Iako je ovog ljeta bilo nagađanja o njegovom odlasku, odlučio je ostati u Strasbourgu kako bi pomogao klubu u europskim natjecanjima.

Prema podacima Transfermarkta, njegova tržišna vrijednost trenutno iznosi oko 25 milijuna eura. Prošle sezone u Ligue 1 upisao je 14 golova i tri asistencije u 27 nastupa, dok je u aktualnoj već postigao tri pogotka u četiri utakmice. I dalje je član nizozemskih mlađih reprezentacija i čeka poziv u seniorski sastav.

Chelsea Strasbourg koristi i kao razvojnu bazu za svoje igrače. Tijekom prošle sezone, u francuskom su klubu na posudbi igrali Andrey Santos, Angelo, Caleb Wiley i Đorđe Petrović. Ovog ljeta, u stalnim su transferima prešli Mathis Amougou, Ishe Samuels Smith i Ben Chilwell.

Uz to, Mamadou Sarr, Mike Penders i Kendry Paez stigli su na posudbe, dok je Julio Enciso iz Brightona potpisao za Strasbourg s dugoročnim planom prelaska u Chelsea. Klub također ima pravo prvokupa na nekoliko igrača koji su trenutno u Strasbourgu, uključujući Guela Doue i bivšeg igrača Brightona Valentina Barca.