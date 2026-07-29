Chelsea dogovorio transfer 35-godišnjeg napadača

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(AP Photo/Ian Walton) via Guliver Image

Prijelazni rok ubrzo će ući u svojih posljednjih mjesec dana pa se pregovori pred početak sezone u najjačim ligama svijeta zahuktavaju. Tako je krajem sedmog mjeseca Chelsea počeo dovršavati svoju momčadsku slagalicu.

Bluesi su ovoga ljeta već doveli Marca Palestru (57 milijuna eura), Geovanyja Quendu (50 milijuna eura) i Morgana Rogersa (138 milijuna eura) pa se sada ipak okreću nešto jeftinijim opcijama.

Tako je Chelsea na poziciju napadača, kako javlja Fabrizio Romano, doveo iskusnog napadača Dannyja Welbecka. 35-godišnji Englez posljednjih šest sezona igra u Brightonu za koji je prošle godine zabio 13 golova te je bio jedan od najboljih napadača lige.

S Galebovima je izborio i play-off Konferencijske lige da bi sada ipak dogovorio transfer u London. Talijan, kao ni većina drugih novinara, ne iznosi cifru za koju će Welbeck prijeći u Chelsea, no kako je riječ o njegovoj posljednjoj godini ugovora, ne očekuje se da će iznos biti prevelik.

Welbeck je u svojoj karijeri igrao za Preston, Sunderland, Manchester United, Arsenal i Watford, a za englesku reprezentaciju skupio je 42 nastupa te je postigao 16 golova.