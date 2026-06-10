Casemiro službeno napustio United, iz Manchestera otišlo još jedno veliko ime

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(AP Photo/Dave Thompson) via Guliver Image

Engleski nogometni klub Manchester United službeno je obznanio da neće produljiti ugovore Casemiru i Jadonu Sanchu te će obojica posljednjeg dana lipnja postati slobodni igrači.

Najavio je Manchester United i da se u klub vraća 28-godišnji Marcus Rashford kojem završava posudbeno razdoblje u Barceloni. Engleski reprezentativac se vrlo dobro snašao u Barceloni za koju je odigrao 49 utakmica te je postigao 14 pogodaka i upisao isto toliko asistencija.

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Rashford je daleke 2015. debitirao u prvoj momčadi Manchester Uniteda, a u posljednje je vrijeme osim u Barceloni kratko bio na posudbi i u Aston Villi.

Iskusni 34-godišnji Casemiro u Manchester United je došao iz madridskog Reala 2022. te je skupio 160 nastupa za popularne Crvene vragove uz 26 pogodaka i 14 asistencija. Osam godina mlađi krilni napadač Sancho u mančesterski je klub došao 2021. godine, ali je u narednom razdoblju tri puta odlazio na posudbe, u Borussiju Dortmund, Chelsea i Aston Villu.

U Manchester Unitedu su se odlučili riješiti i povremenog nizozemskog reprezentativca, 26-godišnjeg Tyrella Malacije koji je u klub došao 2022., ali je od tada skupio tek 28 nastupa u Premier ligi. Posljednje je vrijeme proveo na posudbi u PSV Eindhovenu.