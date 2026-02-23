Carragher oštar: ‘Ovo je jedna od najvećih pljački u Premier ligi ove sezone’

Bivši igrač Liverpoola Jamie Carragher, oštro je kritizirao igru Redsa u pobjedi nad Nottingham Forestom, nazvavši je "jednom od najvećih pljački“ sezone.
Momčad Arnea Slota osigurala je dramatičnu pobjedu 1:0 zahvaljujući pogotku Alexis Mac Allistera u 97. minuti. Carragher je bio nezadovoljan igrom, posebno istaknuvši Mohamed Salaha i Cody Gakpoa. Liverpool je izgledao kao da će izgubiti dva ključna boda u borbi za mjesto u Ligi prvaka.
Bivši branič Liverpoola, koji radi kao stručni komentator za Sky Sports, bio je vrlo oštar nakon utakmice na City Groundu. Opisao je igru Liverpoola u prvom poluvremenu kao “jednu od najgorih“.
“Ovo je zaista jedna od najvećih pljački koje sam vidio u Premier ligi ove sezone“, rekao je Carragher.
Carragher je tvrdio da je mladi Rio Ngumoha, koji je ušao kao zamjena u 77. minuti, imao veći utjecaj na igru od svojih iskusnijih suigrača.
“Rio Ngumoha je ušao u 77. minuti i za 15 minuta učinio više nego Gakpo i Salah tijekom cijele utakmice. Taj momak je promijenio tijek igre. Sada mora započinjati utakmice. Toliko je dobar“, rekao je Carragher.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!