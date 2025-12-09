Carragher nije mogao prešutjeti Salahu: ‘On gura klub pod autobus!’

Podijeli :

AP Photo/Dave Thompson via Guliver

Dugogodišnji kapetan Liverpoola Jamie Carragher smatra da je jedini krivac za krizu koja trese Redse isključivo Mohamed Salah.

Nezadovoljan je Salah drastično slabijom minutažom u posljednje vrijeme, pa je odlučio otvoriti dušu i nije štedio riječi kada je u pitanju prvak Engleske – pogotovo Arne Slot. Na neki mu je način odgovorio i Egipćanin, koji ga je svakako spomenuo.

“Mislim da je ono što je napravio nakon utakmice sramota. Kad god Mo Salah stane u miks-zonu, što je učinio četiri puta u osam godina, to je isplanirano između njega i njegovog agenta kako bi se napravila maksimalna šteta i ojačala njegova pozicija. Sačekao je loš rezultat i izabrao taj trenutak da napadne trenera.“

Dotaknuo se Englez i navodnog “guranja pod autobus”, stilske figure koju je 33-godišnji krilni napadač iskoristio kako bi opisao stanje u klubu.

“Rečenica koja mi najviše odjekuje je da je ‘gurnut pod autobus’. On je pokušao gurnuti klub pod autobus dva puta u posljednjih 12 mjeseci – zajedno s menadžerom, u trenutku kada bi trebao učiniti sve što može da pomogne klubu da izađe iz najgoreg niza rezultata još od 1950-ih“, izjavio je proslavljeni stoper za Sky Sports.

Nadovezao se 47-godišnjak iz Merseysidea na svoje izlaganje dodatnom argumentacijom, aludirajući na manjak Salahovih obaveza u defenzivi.

“On ne mora igrati obranu niti trčati nazad, a kada govorimo o guranju ljudi pod autobus – on gura desnog beka Liverpoola pod autobus već osam godina. Možeš li zamisliti igrati iza njega toliko dugo? Ali mi to prihvaćamo jer je on superzvijezda i zabio je 250 golova. Dao mi je neke od najljepših noći u životu kao navijaču Liverpoola“, zaključio je Carragher.