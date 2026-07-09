Brazilska zvijezda želi napustiti Newcastle i prijeći u Arsenal, Topnici će morati ‘zagrabiti u džep’

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(Photo by DeFodi Images) via Guliver Image

Još dok je Brazil bio aktivan na Svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi pojavile su se priče o mogućem prelasku Bruna Guimaraesa u Arsenal, aktualnog prvaka Engleske. Tada su britanski novinari objavili da je Newcastle odbio prvu verbalnu ponudu Topnika od 55 milijuna punti.

Desetak dana nakon te prve ponude Topnici su se vratili s poboljšanom ponudom od 65 milijuna funti koju su poslali nakon što je brazilski veznjak obavijestio Svrake da želi napustiti klub.

I tu ponudu su u Newcastleu odbili, no čini se kako Arsenal neće odustati. Fabrizio Romano prenosi da Mikel Arteta želi dovesti Guimaraesa u klub što ne čudi s obzirom na to da ja Arsenal već prije prelaska Brazilca u Newcastlea bio zainteresiran za njega. Tada je odabrao Newcastle, ali sada bi ipak mogao doći u sjeverni London.

Talijanski novinar objavio je kako bi cifra između 65 i 90 milijuna funti trebala biti dovoljna za postizanje dogovora. Newcastle je već za 100 milijuna funti prodao Sandra Tonalija u Tottenham te bi sada mogli ostati i bez drugog važnog veznjaka.

Guimaraes je na ovom prvenstvu odigrao sjajno za Brazil upisavši četiri asistencije. Ipak, navijači će ga pamtiti po promašenom jedanaestercu u porazu od Norveške (1:2) u osmini finala Svjetskog prvenstva. Tada je brazilski veznjak dopustio Orjanu Nylandu da mu kod 0:0 zaustavi pokušaj s 11 metara i onemogući Brazilu prednost.