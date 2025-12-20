‘Bomba’ iz Španjolske! Gvardiol i Olmo mogli bi opet zaigrati zajedno?

Podijeli :

xLexPictorium via Guliver

Mundo Deportivo u eter je plasirao pravu 'bombu'.

Barcelona već naveliko radi na idućem ljetnom prijelaznom roku, a na vrhu popisa želja, kako piše Mundo Deportivo, pojavio se Joško Gvardiol. Za stopersku poziciju želja je još i Alessandro Bastoni iz Intera.

U Barceloni su uvjereni da će do ljeta konačno ispuniti sve obveze vezane uz financijski fair play pa će tako moći i dovoditi nove igrače.

“Spomenuta dva igrača odgovaraju profilu koji Barca traži. Ljevonogi stoper koji može igrati i kao bek, dobar s loptom u nogama, iskusan, a da nije prestar, upoznat s natjecanjima na najvišoj razini te željan prelaska u veliki klub poput Barce i čiji ugovor katalonskom klubu nudi mogućnost da ga sasluša ako je ponuda prava. U slučaju Gvardiola i Bastonija, oba ugovora istječu 2028. godine”, stoji u tekstu Mundo Deportiva.

Gvardiol je branič koji najviše odgovara Barceloninim potrebama, iako je jasno da Manchester City nerado prodaje standardne prvotimce. Dođe li Gvardiol u Barcelonu, to bi značilo i da će ponovno zaigrati s Danijem Olmom, s kojim je već bio suigrač u Dinamu i RB Leipzigu.