Bomba iz Londona: Arsenal dogovorio osobne uvjete s Viniciusom

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(AP Photo/Adam Hunger) via Guliver Image

Već neko vrijeme priča se o mogućem transferu Vinicius Juniora u Arsenal, a to je u petak navečer dobilo još jednu novu dimenziju.

Naime, pouzdani X profil za Arsenal “Hand of Arsenal” je na svom profilu objavio priču s profilom “Mr Arsenic”. Naglasio je kako je Arsenal dogovorio osobne uvjete s Brazilcom Viniciusom Juniorom te da će njegovi agenti sada krenuti u pregovore s Real Madridom kako bi dogovorili transfer u London.

🚨 EXCL : Arsenal Football Club have personal terms agreed in principle with Vinicius Junior. Roc Nation will go armed into negotiations with Real Madrid with a monstrous offer from the English Champions…….over to you Vinicius Junior. Story W/ @MrArsenicTM — HandofArsenal (@HandofArsenal) July 31, 2026

Riječ je o agencijskoj kući ROC Nation kojoj se Vinicius Junior danas na svom Instagram profilu zahvalio. Osim toga, agent Bruna Guimaraesa, još jednog Brazilca koji je na korak od Arsenala, na svom je Instagramu objavio zanimljivu sliku Guimaraesa i Viniciusa u dresu Brazila.

Tako su engleski prvaci u jednom danu stigli jako blizu dogovoru dva velika posla.