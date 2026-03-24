Bomba iz Liverpoola: Mohamed Salah napušta klub na kraju sezone

(Photo by Ulrik Pedersen/DeFodi Images)

Fabrizio Romano je utorak navečer objavio šokantnu vijest.

Talijanski novinar javnosti je obznanio da će Mohamed Salah napustit Liverpool u lipnju, odnosno na kraju tekuće sezone.

Salah je u klub stigao 2017. godine te je za Redse odigrao čak 435 utakmica postigavši 255 golova te je usput i podijelio 122 asistencije. Osvojio je s klubom dva naslova u Premier ligi, jednu Ligu prvaka te europski Superkup.

Ove sezone nekoliko je puta bio u svađama s Arneom Slotom, a sada se čini da je Egipćaninu prekipjelo te je odlučio napustiti klub u kojem je proveo skoro 10 godina.