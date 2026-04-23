Bomba iz Engleske: Manchester City želi dovesti Enza Fernandeza

(AP Photo/Ian Walton) via Guliver Image

Manchester City je u srijedu navečer pobjedom od 1:0 protiv Burnleyja preuzeo vrh Premier lige zbog većeg broja golova u odnosu na Arsenal. Samo dan nakon susreta već su počela naklapanja kako bi se lider lige mogao znatno pojačati za sljedeću sezonu.

Kako prenosi engleski The Athletic, Manchester City zainteresiran je za zvijezdu Chelseaja Enza Fernandeza.

Nedavno je Argentinac zbog nesuglasica ispao iz momčadi Bluesa da bi nakon toga odigrao susrete protiv Manchester Uniteda i Brightona. 25-godišnji veznjak, koji je za 121 milijun eura stigao iz Benfice u London, nije pomogao Chelseaju u popravljanju loše forme.

Ceh toga platio je Liam Rosenior, ali i Chelsea pozicijom na tablici. Sada se nalaze tek na osmom mjestu i nastup u europskim natjecanjima je pod velikim pitanjem.

To otvara mogućnost Građanima da krenu po Fernandeza kojem ugovor ističe tek 2031. godine. Očekuje se da bi Manchester City trebao platiti veliku odštetu, no ako Chelsea ne izbori europska natjecanja moguće je da bi trebali krenuti u rasprodaju kako bi zadovoljili financijski fair-play, nešto zbog čega su već bili kažnjeni u prošlosti zabranom transfera.