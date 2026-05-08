Bizarna situacija u Premier ligi: Izgubit će samo da igraju Ligu prvaka?

Harry Langer/DeFodi Images via Guliver

Iduće sezone Premier liga imat će rekordan broj klubova u Europi.

Prvih pet momčadi Premier lige ići će u elitno natjecanje sljedeće sezone. Uz to šestoplasirani ide u Europsku ligu kao i osvajač FA Kupa, a u Konferencijsku ligu ide osvajač Carling kupa.

Manchester City je ove sezone osvojio Carling kup pa se pozicija za Konferencijsku ligu prebacila na, u ovom slučaju, sedmo mjesto Premier lige.

Najveću pomutnju izaziva status Aston Ville u prvenstvu i u Europskoj ligi. Ako Aston Villa osvoji Europsku ligu, plasirat će se u Ligu prvaka i tako potencijalno otvoriti vrata tog natjecanja i šestoplasiranom, ali samo u jednom scenariju.

Da bi šesta momčad Premier lige ušla u Ligu prvaka moraju se poklopiti dvije stvari. Prva je da Aston Villa u finalu Europske lige pobijedi Freiburg, a druga je da Aston Villa završi točno peta u prvenstvu.

U tom slučaju bi Aston Villa peto mjesto Premier lige prepustila šestoplasiranoj momčadi jer je izborila Ligu prvaka kroz Europsku ligu.

Crta za plasman u Ligu prvaka pomiče se ako klub, koji je osvojio Europsku ligu, u prvenstvu završi na pozicijama koje također vode u Ligu prvaka. Budući da iz Engleske prvih pet ide u Ligu prvaka, Villa bi svoje mjesto prepustila šestoplasiranom, a trenutačno je to Bournemouth.

No, ako Villa završi na šestom mjestu, to mjesto ne vodi u Ligu prvaka. U Ligu prvaka plasirala bi se kao osvajač Europske lige i onda bi u Ligu prvaka išlo ‘samo’ prvih pet iz prvenstva jer Villa nije kroz plasman u Premier ligi također izborila Ligu prvaka.

Za šesto mjesto sad se bore Bournemouth, Brentford i Brighton dok Chelsea još ima teoretske šanse. Brentford bi u teoriji uoči zadnjega kola ako osigura šesto mjesto, morao u zadnjem kolu pustiti Liverpoolu kako bi Liverpool osvojio četvrto, a Aston Villa peto mjesto.