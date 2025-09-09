Bivši Kramarićev suigrač bit će hit u idućem prijelaznom roku?

U ljetnom prijelaznom roku tri od četiri najskuplja izlazna nogometna transfera ostvarili su njemački klubovi, a to bi se moglo nastaviti možda već u siječnju, u vrijeme zimskog prijelaznog roka.

Prema pisanju britanskih medija, Arsenal će već u zimskom prijelaznom roku pokušati dovesti veznjaka Stuttgarta Angela Stillera (24), čija će cijena, kako se procjenjuje, premašiti 60 milijuna eura. Arsenal nije jedini velikan koji pokazuje interes za Stillera, u završnici ljetnog prijelaznog roka pokušao ga je dovesti Manchester United , ali je Stuttgart glatko odbio njegovu ponudu.

Najskuplji transfer ovog ljeta ostvario je Liverpool, koji je za švedskog napadača Alexandera Isaka platio Newcastleu 145 milijuna eura odštete. Sljedeća tri najveća izlazna transfera dolaze iz njemačkih klubova.

Njemački reprezentativni veznjak Florian Wirtz prešao je iz Bayer Leverkusena u engleski Liverpool za 125 milijuna eura. Na trećem mjestu je transfer francuskog napadača Huga Ekitikea, koji je također otišao u “Redse”, koji su za njega Eintrachtu iz Frankfurta platili 95 milijuna eura odštete. Najveće iznenađenje izazvao je prelazak Stuttgartova centarfora Nicka Woltemadea, za kojeg je Newcastle platio 85 milijuna eura.

Angelo Stiller je prošao nogometnu akademiju Bayerna, a do prije dvije godine bio je suigrač Andreju Kramariću u Hoffenheimu. Stuttgart ga je u ljeto 2023. kupio za skromnih pet i pol milijuna eura, a ugovor mu ističe u lipnju 2028. godine. Stiller je u dvije sezone u dresu “Švaba” upisao pet golova i 18 asistencija, a postao je i njemački reprezentativac.