Bivši golman Arsenala s dva obranjena penala odveo momčad dvojice glumaca u četvrto kolo FA Cupa

(AP Photo/Jon Super) via Guliver Image

Siječanj tradicionalno donosi treću rundu najstarijeg natjecanja na svijetu FA Cupa. Iako je u petak igrao samo jedan premierligaš, oči javnosti bile su uprte u jedan od dvoboja. Baš je u tom susretu sudjelovao jedan od članova Premier lige, ali nije se zbog Nottingham Foresta pratila ta utakmica već zbog velškog Wrexhama čiji su vlasnici glumci Ryan Reynolds i Rob McElhenney. Iako je Nottingham bio favorit, Wrexham je u ludoj utakmici došao do pobjede od 3:3 (4-3 na penalima) i prolaska u četvrto kolo FA Cupa.

Nije se u prvom poluvremenu osjetila razlika između ekipe iz Premier lige i one iz Championshipa. Tako nijedna ekipa do samog kraja poluvremena nije uspjela stvoriti pravu priliku, a onda se “otvorila pipa”. U 37. minuti je novozelandski reprezentativac Liberato Cacace zabio za 1:0 da bi tri minute kasnije Oliver Rathbone zabio za 2:0. S tim rezultatom otišlo se na poluvrijeme i Wrexham je bio na korak od svojevrsne senzacije.

Sean Dyche, trener Foresta napravio je tri zamjene na poluvremenu, a to mu se isplatilo u 64. minuti jer je Igor Jesus nakon dominacije Nottinghama pogodio za 2:1. Nije ipak taj gol pomogao Forestu da se vrati jer je samo 10 minuta kasnije Dominic Hyam pogodio za 3:1. No. ni tu nije bio kraj drami jer je dvije minute kasnije Callum Hudson-Odoi pogodio za 3:2.

Isti igrač bio je zaslužan i za potpuni povratak Foresta u utakmici. Bivši igrač Chelseaja i Bayer Leverkusena zabio je u 89. minuti za 3:3, rezultat s kojim se otišlo u dodatnih 30 minuta.

U produžecima nije bilo pogodaka te se pristupilo izvođenju jedanaesteraca. U prvoj seriji bili su precizni Josh Windass za Wrexham i Morgan Gibbs-White za Nottingham da bi u drugoj seriji obje ekipe promašile svoje udarce. Prvo je James McClean promašio okvir Forestovog gola da bi u sljedećem pokušaju Igoru Jesusu obranio bivši vratar Arsenala Arthur Okonkwo.

Treća serija ponovno je donijela preciznost s bijele točke jer su Callum Doyle i Hudson-Odoi pogodili za 2:1, odnosno 2:2. Precizno izvođenje kaznenih udaraca nastavili su George Thomason i Neco Williams koji su tako odveli “lutriju” penala u petu seriju. Više nijedna ekipa praktički nije imala pravo na promašaj jer se ušlo u “sudden-death” fazu gdje je svaka serija ujedno znači i moguću odluku o prolasku.

Jay Rodriguez nije pokleknuo pod pritiskom te je doveo Wrexham na jednu obranu ili promašaj od prolaska u četvrto kolo FA Cupa. Upravo to se i dogodilo u sljedećem udarcu. Mladi Omari Hutchinson, još jedan bivši igrač Arsenala, ali i Chelseaja, nije uspio svladati Okonkwa te je Wrexham spektakularno izborio četvrto kolo FA Cupa.

Zanimljivo je da ni Okonkwo i Hutchinson nisu nikad nastupili za Arsenal u službenoj utakmici, ali obojica su bili cijenjeni u mlađim kategorijama kluba.