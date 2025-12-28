Bivšem napadaču Premier lige prijeti zatvor: ‘Uhićen je zbog kršenja zabrane prilaska’

Podijeli :

AP Photo/Louise Delmotte via Guliver Images

Bivšem napadaču engleske reprezentacije i Liverpoola Andrewu Carrollu (36) prijeti odlazak u zatvor zbog kršenja zabrane prilaska, prenose engleski mediji.

Carroll je priveden u travnju na londonskom aerodromu Stansted nakon dolaska u Englesku. Vijest je postala javna u srpnju, ali njegovo ime isprva nije objavljeno iz pravnih razloga. Sada kada su podignute optužnice, otkriven je i njegov identitet. Kao i rizik od kazne, do pet godina zatvora.

“Muškarac je uhićen zbog kršenja zabrane prilaska”, otkrila je policija Essexa britanskom tisku. Iz pravnih razloga, policija nije mogla otkriti druge detalje optužbi protiv bivšeg reprezentativca. Carroll bi se trebao pojaviti na sudu u Chelmsfordu 30. prosinca.

Carroll je odigrao 248 utakmica i postigao 54 gola u 14-godišnjoj karijeri u Premier ligi. Igrao je za Newcastle United, Liverpool i West Ham. Nosio je i dres Readinga, West Bromwich Albiona, Amiensa i Bordeauxa, a od ove sezone je član Dagenham & Redbridgea.

Carroll je odigrao i devet utakmica za Englesku, postigavši ​​dva gola.