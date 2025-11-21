Birmingham predstavio spektakularan stadion, sljedeći cilj je vratiti Bellinghama

Nije riječ samo o stadionu, kao što je u početku bilo najavljeno. Projekt je vrijedan 1,36 milijardi eura.

Predsjednik kluba Tom Wagner uvjeren je da će stadion s 62.000 mjesta podići klub na znatno višu razinu, kako je rekao — u sam vrh svjetskog nogometa.

Stadion će se zvati Powerhouse Stadium, a trebao bi biti dovršen i otvoren 2030. godine. U Birminghamu se nadaju i povratku Judea Bellinghama. Jednog dana. Za sada je Bellingham pristao sudjelovati u promotivnim videima za novi stadion.

The Birmingham City Powerhouse. A stadium that draws upon the proud heritage of the West Midlands – a heritage of industry, ingenuity and growth. pic.twitter.com/P0cnmZ0TJM — Birmingham City FC (@BCFC) November 20, 2025

„Mislim da je Jude danas najveći igrač na planetu, a još nismo vidjeli njegov puni potencijal. On je velik ne samo kao igrač, već i zbog svega što čini za zajednicu, po tome što bi mogao učiniti kao vođa. Ako bismo mi mogli pružiti platformu na kojoj bi ostvario svoj puni potencijal, to bi bila sjajna priča. Sjajna priča o Birminghamu, o Engleskoj, sjajna priča o povratku kući“, rekao je Wagner.

Ambicije Birmingham Cityja porasle su otkako je klub preuzela korporacija Kingtid, uz podršku legendarnog Toma Bradyja. Iako su trenutačno 11. na ljestvici Championshipa, svi u klubu vjeruju da je samo pitanje vremena kada će zaigrati u Premier ligi.

Wagner, kao i Steven Knight, nadaju se da će izgradnja kompleksa zauvijek promijeniti cijeli grad. Najavljeno je da će kompleks biti otvoren i aktivan svih 365 dana u godini.