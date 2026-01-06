Bio je na korak od Liverpoola, a sada ga Guardiola dovodi kao zamjenu za Gvardiola

Podijeli :

(AP Photo/Dave Thompson) via Guliver Image

Manchester City je u derbiju protiv Chelseaja pretrpio ozbiljan udarac jer je ostao bez dvojice vrlo važnih igrača. Rúben Dias izbivat će s terena oko šest tjedana, dok je sezona za Joška Gvardiola završena nakon što je slomio tibiju.

Za hrvatskog reprezentativca pod velikim je upitnikom i nastup na Svjetskom prvenstvu. Njegov oporavak nakon operacije trajat će najmanje četiri do pet mjeseci, pa bi njegov dolazak u SAD bio pravo iznenađenje.

Pep Guardiola je brzo reagirao te je s posudbe iz Watforda vratio 20-godišnjeg stopera Maxa Alleynea, no to mu neće biti jedino rješenje. Trener Cityja želi dodatno pojačati obranu u zimskom prijelaznom roku.

Prema pisanju engleskih medija, Manchester City je spreman ponuditi 30 milijuna eura Crystal Palaceu za njihovog kapetana Marca Guehija (25), igrača kojeg je klub pratio još tijekom ljeta. Guehi ulazi u posljednjih šest mjeseci ugovora s Palaceom, zbog čega mu je cijena znatno niža nego što bi bila da ima dugoročnu suradnju.

U takvim okolnostima City se nada da bi mogao realizirati transfer za oko 30 milijuna eura i pritom nadmašiti interes Liverpoola, koji također želi engleskog reprezentativca.

Prema Transfermarktu, Guehijeva tržišna vrijednost iznosi 55 milijuna eura. Od dolaska u Crystal Palace u ljeto 2021., kada je stigao iz Chelseaja za 23 milijuna eura, odigrao je 186 utakmica te zabio 11 golova uz osam asistencija. Guehi je inače u posljednjem danu ljetnog prijelaznog roka bio na korak od Liverpoola, ali su Orlovi na kraju stopirali transfer.