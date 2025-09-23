Bilić je sve bliži preuzimanju West Hama? Prva opcija im je navodno preskupa

Već danima britanski mediji pišu o tome kako bi trener West Hama Graham Potter (50) trebao dobiti otkaz zbog loših rezultata na početku sezone, a kao njegovi nasljednici najviše se spominju Portugalac Nuno Espirito Santo (51) i bivši hrvatski izbornik Slaven Bilić (57) , koji već ima trenersko iskustvo s "Hammersima" (2015-2017).

West Ham je u prvih pet kola Premier lige upisao jednu pobjedu i četiri poraza. Nalazi se na predzadnjem mjestu s tri boda i gol-razlikom 5-13, a čak sedam golova primio je nakon kornera.

Predstavnici West Hama održali su neformalni razgovor s Nunom Espiritom Santom, koji je prošle sezone uspješno vodio Nottingham Forest, ali je prije dva tjedna zbog neslaganja s vlasnikom kluba dobio otkaz. No, portugalski je trener navodno preskup, pa je najveći dioničar West Hama David Sullivan sklon tome da u pomoć pozove Slavena Bilića, ističu britanski mediji.

Posljednji trenerski angažman Bilić je imao u saudijskom Al-Fatehu, kojeg je napustio u kolovozu prošle godine. Navijačima West Hama, kojeg je vodio od srpnja 2015. do studenoga 2017., ostao je u dobrom pamćenju. Prije deset godina na Bilićevo inzistiranje “Hammersi” su iz Marseillea doveli francuskog veznjaka Dimitrija Payeta, koji je briljirao u sezoni 2015/16., postigavši u Premier ligi i FA kupu 12 golova i 15 asistencija. S Payetom na terenu i pod Bilićevom trenerskom palicom West Ham je te sezone završio na sedmom mjestu Premiershipa, samo četiri boda su ga dijelila od plasmana u Ligu prvaka.

Vođenje West Hama nije jedino Bilićevo iskustvo s engleskim nogometom. U sezoni 2019/20. Bilić je drugoligaša West Bromwich Albion (omiljeni engleski klub Gorana Ivaniševića) uveo u Premier ligu. Trenirao je još jednog drugoligaša, u sezoni 2022/23. bio je na kormilu Watforda.

Britanski mediji tvrde da bi Bilić, ako postane trener “Hammersa”, u svom stožeru rado vidio dvojicu bivših igrača West Hama, a riječ je o bivšem kapetanu i sadašnjem sportskom direktoru Marku Nobleu (38), te stoperu Jamesu Collinsu (42).