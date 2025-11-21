Bild: Salahova sebičnost koči Wirtza

Podijeli :

RyanxCrockettx xEveryxSecondxMediax via Guliver

Ne cvjetaju ruže Liverpoolu ove sezone. Nanizali su se neki porazi, ali još je veći problem ono što Liverpool prikazuje na terenu. Logično, slijede brojne kritike, a čini se da je najveći broj njih upućen Florianu Wirtzu. Ne zaostaju ni oni koji kritiziraju Mohameda Salaha i Virgil van Dijka.

Postalo je nemoguće pobrojati sve one koji su nastupe Floriana Wirtza ocijenili kao loše, a njegov dolazak kao promašenu i skupu investiciju. Bild za to ima objašnjenje.

Za Wirtzov slab učinak kriva je sebičnost Mohameda Salaha.

Bild to ilustrira situacijom s utakmice Manchester City – Liverpool (3:0), u kojoj je Salah krenuo prema golu, ali umjesto da proigra Wirtza koji je bio u izvrsnoj poziciji, Egipćanin je odlučio sam šutirati i tako je upropastio priliku.

Bild ukazuje upravo na taj trenutak Salahove sebičnosti, koji je ove sezone postao svima očigledan. U njemačkom listu izračunali su da je od početka sezone samo Wirtzu mogao namjestiti četiri gola, ali to nije ni pokušao — umjesto toga, sam je šutirao u tim situacijama. Nabrojali su da se to događalo u Ligi prvaka protiv Eintrachta i Real Madrida te u Premier ligi u derbijima protiv Uniteda i Cityja.

Naravno, Bild nije jedini koji je to primijetio. Arne Slot istaknuo je da nitko nije navikao gledati Salaha kako promašuje, a Jamie Carragher više je puta rekao da je vrijeme da Salah preseli na klupu.

Wirtz zasad šuti i pokušava doprinositi koliko može. Kritike mu sigurno dopiru do ušiju, a pitanje je kako se zapravo nosi s njima. Ono što je važno jest činjenica da ima podršku kluba, koji ga vidi kao budućnost momčadi.

Bild navodi da je pravo pitanje tko će egipatskog kralja skinuti s trona — trener, suigrači ili sam klub.

Vidjet ćemo kako će se Wirtz snaći kad Salah ode na Afrički kup nacija, zbog čega će propustiti najmanje tri, a maksimalno osam utakmica Redsa.