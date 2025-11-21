Bild: Salahova sebičnost koči Wirtza

RyanxCrockettx xEveryxSecondxMediax via Guliver

Ne cvjetaju ruže Liverpoolu ove sezone. Nanizali su se neki porazi, ali još je veći problem ono što Liverpool prikazuje na terenu. Logično, slijede brojne kritike, a čini se da je najveći broj njih upućen Florianu Wirtzu. Ne zaostaju ni oni koji kritiziraju Mohameda Salaha i Virgil van Dijka.

Postalo je nemoguće pobrojati sve one koji su nastupe Floriana Wirtza ocijenili kao loše, a njegov dolazak kao promašenu i skupu investiciju. Bild za to ima objašnjenje.

Za Wirtzov slab učinak kriva je sebičnost Mohameda Salaha.

Bild to ilustrira situacijom s utakmice Manchester City – Liverpool (3:0), u kojoj je Salah krenuo prema golu, ali umjesto da proigra Wirtza koji je bio u izvrsnoj poziciji, Egipćanin je odlučio sam šutirati i tako je upropastio priliku.

Bild ukazuje upravo na taj trenutak Salahove sebičnosti, koji je ove sezone postao svima očigledan. U njemačkom listu izračunali su da je od početka sezone samo Wirtzu mogao namjestiti četiri gola, ali to nije ni pokušao — umjesto toga, sam je šutirao u tim situacijama. Nabrojali su da se to događalo u Ligi prvaka protiv Eintrachta i Real Madrida te u Premier ligi u derbijima protiv Uniteda i Cityja.

Naravno, Bild nije jedini koji je to primijetio. Arne Slot istaknuo je da nitko nije navikao gledati Salaha kako promašuje, a Jamie Carragher više je puta rekao da je vrijeme da Salah preseli na klupu.

Wirtz zasad šuti i pokušava doprinositi koliko može. Kritike mu sigurno dopiru do ušiju, a pitanje je kako se zapravo nosi s njima. Ono što je važno jest činjenica da ima podršku kluba, koji ga vidi kao budućnost momčadi.

Bild navodi da je pravo pitanje tko će egipatskog kralja skinuti s trona — trener, suigrači ili sam klub.

Vidjet ćemo kako će se Wirtz snaći kad Salah ode na Afrički kup nacija, zbog čega će propustiti najmanje tri, a maksimalno osam utakmica Redsa.

