BiH dobiva drugog najskupljeg nogometaša u povijesti, potpisuje za klub iz Premier lige

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xLukasxBierederx via Guliver

Engleski premijerligaš Leeds United dogovorio je transfer bosanskohercegovačkog braniča Tarika Muharemovića iz talijanskog Sassuola za nevjerojatnih 34,1 milijun funti (oko 40 milijuna eura).

Dvadesetrogodišnji stoper još uvijek treba usuglasiti osobne uvjete i proći liječničke preglede na Elland Roadu, prenosi BBC Sport.

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Ako se ne dogodi nešto nepredviđeno, reprezentativac Bosne i Hercegovine postat će drugo ljetno pojačanje menadžera Daniela Farkea s obzirom na to da je krilni napadač, Velšanin Harry Wilson, već stigao bez odštete iz Fulhama.

Visoki branič (1.92 m) rodom iz Ljubljane na Elland Road stiže kao zamjena za Pascala Struijka, koji je u lipnju prešao u Brighton za 20 milijuna funti.

Ovaj transfer izazvao je veliku pozornost i u Italiji. Muharemović je, nakon omladinske škole u Austriji i debija za Wolfsberger, prešao u redove velikana Juventusa. U slavnom klubu iz Torina nije se uspio izboriti za status prvotimca, pa je nakon uspješne posudbe 2025. godine prodan Sassuolu.

Međutim, torinska Stara dama u ugovor je unijela klauzulu prema kojoj joj pripada čak 50 posto od sljedeće prodaje. To znači da će se u blagajnu Juventusa ovog ljeta sliti čak 20 milijuna eura od ovog posla.

Muharemović je skrenuo dodatnu pozornost nogometne javnosti dobrim igrama na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu, gdje je odigrao tri utakmice za Bosnu i Hercegovinu.

Njegova je reprezentacija eliminirana u šesnaestini finala od jednog od domaćina natjecanja, Sjedinjenih Američkih Država, ali taj je susret obilježio nesvakidašnji skandal.

Muharemovića je faulirao američki napadač Folarin Balogun, koji je zbog tog starta dobio izravan crveni karton. Ipak, njegova suspenzija za sljedeće utakmice kasnije je bizarno ukinuta od strane Fife, i to nakon izravne intervencije predsjednika SAD-a Donalda Trumpa i dužnosnika Bijele kuće.

U svakom slučaju, Leeds u Muharemoviću dobiva perspektivnog braniča, a Bosna i Hercegovina dobiva svog drugog najskupljeg nogometaša u povijesti nakon Miralema Pjanića (koji je u ljeto 2020. prešao iz Juventusa u Barcelonu za 60+5 milijuna eura).