Berbatov zvijezdu Redsa usporedio s Modrićem: ‘Dajte mu vremena, bit će nevjerojatan’

Florian Wirtz stigao je ovog ljeta iz Leverkusena na Anfield u transferu teškom 125 milijuna eura

No Nijemac zasad ne pruža igre kakve se od njega očekuju, u Premier ligi je još uvijek bez gola i asistencije. O Wirtzu se govorilo i u podcastu “Rio Ferdinand Presents” gdje je na tu temu imao što za reći legendarni Bugarin Dimitar Berbatov.

“Volim ga. On je fantastičan igrač. Bit će nevjerojatan, vjerujte mi”, rekao je Berbatov dodajući kako je Wirtzu potrebno samo vrijeme.

“Siguran sam da svi vide njegovu kvalitetu i da će mu dati vrijeme koje mu je potrebno da se uklopi u momčad. I jamčim vam da će biti uspješan.”

Berbatov je usporedio Wirtza s Lukom Modrićem.

“Način na koji on vidi nogomet, kako traži prostor, kako se zna pozicionirati, dodiri s loptom, improvizacija, oko za dodavanja i za golove… Naravno, netko može tvrditi da njegova fizička građa nije toliko sjajna za Premier ligu. Ali onda lako možete vidjeti sjajne igrače na njegovoj poziciji, poput Modrića, također iste građe”, kazao je Berbatov pa dodao:

“Modrić. J…no čudovište! Nešto nevjerojatno. I zato Wirtzu dajte vremena. Mislim da će biti nevjerojatan za Liverpool”, zaključio je legendarni Bugarin.