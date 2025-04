BBC: Salah je odbio pola milijarde funti kako bi ostao u Liverpoolu

Podijeli :

xKarlxVallantinex via Guliver

Engleski mediji raspisali su se o Egipćaninu koji se ipak odlučio za sportske motive, prije basnoslovnog novca koji je mogao inkasirati u Saudijskoj Arabiji.

Status Mohameda Salaha već je duže vrijeme jedna od glavnih tema engleskog nogometa. Potpisom novog ugovora s Liverpoolom prestala su brojna nagađanja.

Prema novom ugovoru, Egipćanin će na Anfieldu ostati do 2027. I to pod uvjetima koje je želio, s obzirom na to da velike momčadi igračima u 30-ima rijetko daju isti ili jači ugovor nego što je bio slučaj s prethodnim.

Britanski BBC bavio se trajanjem pregovora Liverpoola i Salaha, ističući da se ključni potez dogodio u ožujku, a da je sve završeno prije nekoliko dana.

Salah će tako tjedno zarađivati ​​oko 400.000 funti (oko 460.000 eura). Takav luksuz rijetko se daje igračima u toj dobi, no u Liverpoolu su procijenili da će Egipćaninu biti jako teško pronaći zamjenu na toj razini.

Činjenica je da će Trent Alexander-Arnold najvjerojatnije na ljeto pojačati Real Madrid, a samim time rasterećen je i budžet Redsa za plaće. Kako sada stvari stoje, Liverpool će osim Salaha imati prostora zadržati i Virgila van Dijka koji bi uskoro trebao potpisati novi ugovor.

BBC dalje u istom tekstu piše kako je Salah imao daleko izdašniju ponudu. Naravno, pogađate, iz Saudijske Arabije.

Pro liga mu je ponudila astronomskih 500 milijuna funti (oko 575 milijuna eura), a sama ideja da jedan od najpoznatijih Arapa dođe igrati na Bliski istok svima se činila kao savršena poslovna prilika. No Salahu novac očito nije bio prioritet, iako je daleko od loše zarade na Otoku.

Salah ima sportske motive za ostanak u Liverpoolu, želi s ovim klubom osvojiti 20. naslov prvaka Engleske, ali i ponovno napasti Ligu prvaka. Egipćanin nikada nije krio da mu je cilj i Zlatna lopta, dosad je dva puta bio peti, 2019. i 2022. godine.

Naravno, pitala se i obitelj, a supruga Maggie te kćeri Maka i Kayan uživaju u životu u Liverpoolu.