BBC: Nemoguće je da Tudor ostane u Tottenhamu

Podijeli :

AP Photo/Dave Shopland via Guliver

Engleski mediji opet pišu o sudbini Igora Tudora na klupi Tottenhama.

Domaćim porazom Tottenhama (0:3) protiv Nottingham Foresta, momčad Igora Tudora je sedam kola prije kraja sezone Premier lige samo bod iznad zone ispadanja.

Pod naslovom “Nemoguće je da Tudor ostane u Tottenhamu” BBC piše:

“Kapitulacija Tottenhama stavila je Tudora pod ogroman pritisak. Gotovo pola stoljeća Tottenhamovog boravka u najvišoj ligi sve je ugroženije. Spursi će možda morati imenovati trećeg trenera ove sezone da bi opstali. Tudor je izgubio pet od sedam utakmica nakon što je imenovan u veljači, nakon što je Thomas Frank otpušten. Tudor je angažiran zbog pozitivnog kratkoročnog uspjeha u prethodnim klubovima.”

Pišu da je sad jako blizu otkaza.

“Ako ode, Tottenham će morati odlučiti hoće li imenovati drugog privremenog glavnog trenera ili stalnog kandidata sa sedam preostalih utakmica. Sean Dyche, Ryan Mason i Harry Redknapp su među imenima koja se spominju kao moguće zamjene.

To ostavlja vrhuške Tottenhama suočene s odlukom o otpuštanju menadžera kojeg su imenovali prije nešto više od mjesec dana, što bi također moglo pokrenuti interna pitanja o tome zašto je Tudor uopće dobio taj posao. Nakon što su u protekloj godini otpustili Angea Postecogloua i Franka, Spursi moraju donijeti još jednu veliku odluku.”

Navode da Spurse nije izvukao iz krize, već se kriza s njim nastavila.

“Tudor je osvojio samo jedan bod iz pet ligaških utakmica – uključujući poraz 4:1 od Arsenala – a izbačen je i iz Lige prvaka nakon kaotične prve utakmice kod Atletico Madrida.”

Podsjetimo, Tudor s Tottenhamom ima ugovor do lipnja ove godine.