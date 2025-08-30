Bayern dovodi napadača Chelseaja u jednoj od najskupljih posudbi u povijesti nogometa

Bayern će za posudbu platiti 15 milijuna eura, a opcija otkupa iznosi 80 milijuna, što ovu transakciju čini jednom od najskupljih posudbi u povijesti nogometa.

Radi se o četvrtoj najskupljoj posudbi u povijesti, a među jednogodišnjim posudbama zauzima drugo mjesto, odmah iza Giovanija Lo Celsa kojeg je Tottenham 2019. platio 16 milijuna eura Real Betisu. Najskuplja posudba do sada bila je Alvara Morate, kojeg je Juventus 2020. doveo iz Atletico Madrida na dvogodišnju posudbu za 20 milijuna eura.

Jackson je u Chelsea stigao prije dvije godine iz Villarreala za 37 milijuna eura. U 81 nastupu za londonski klub zabio je 30 golova, ali je ove sezone izgubio mjesto u sastavu dolaskom Joaoa Pedra i Liama Delapa.

U Bayern dolazi kao igrač koji će rasteretiti Harryja Kanea i stvoriti dodatnu opciju u napadu Bavaraca, posebno u rotaciji i taktičkoj fleksibilnosti. Prema Transfermarktu vrijedi 50 milijuna eura.