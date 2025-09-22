Barca želi Haalanda, ali za njega bi trebali dati čak 170 milijuna eura!?

Barcelona ima novi plan, i to vrlo skup.
Katalonski klub se podigao nakon krize, prvenstveno financijske u kojoj se klub nalazio. To još nije Barcelona koja se smatrala jednim od najvećih potrošača, ali žele se okrenuti možda i najskupljem napadaču na svijetu u ovom trenutku.
Erlinga Haalanda vide kao nasljednika Roberta Lewandowskog u Barceloni. Norvežanin je velika želja Joana Laportea, ali Barca ga nipošto neće lako dobiti.
Haaland je također ovu sezonu započeo s golovima. Kontinuirano pokazuje kvalitetu, tako da City trenutno nema namjeru prodati ga. Sve u svemu, čak i da stigne ponuda Barcelone, morala bi biti oko 170 milijuna eura – tako pišu španjolski mediji.
Robert Lewandowski ulazi u pozne igračke godine i ima sve više problema s ozljedama. Zbog toga u Kataloniji pripremaju zamjenu. Haaland je prioritetna meta, a ako bude preskup, Barca bi uz Marcusa Rashforda mogla imati još jednog Engleza u momčadi – Harryja Kanea.
