Aston Villa poslala ponudu za kontroverznog igrača Chelseaja

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Veliki argentinski talent Alejandro Garnacho blizu je novog transfera.

Nakon što je 2025. godine zbog neslaganja s trenerom Manchester Uniteda Rubenom Amorimom napustio Crvene vragove, sada je blizu novog odlaska.

Od 2025. godine Argentinac je član Chelseaja gdje se također nije najbolje nametnuo. U 24 nastupa u Premier ligi postigao je tek jedan gol dok je u Europi jednom tresao mrežu suparnika. Nešto bolji je u Kupu gdje je zabio četiri gola u EFL Cupu te dva u FA Cupu.

Međutim, to nije dovoljno da ga novi trener Xabi Alonso i već se spominje novi odlazak mladog Argentinca. 22-godišnji Garnacho mogao bi prijeći u Aston Villu koja je, kako javlja Fabrizio Romano, poslala ponudu za njega.

Riječ je o posudbi s pravom otkupa. Unai Emery je odobrio taj transfer pa se čeka dogovor klubova, ali i pristanak igrača.