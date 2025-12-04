Arteta zavapio nakon pobjede: ‘Dajte nam više odmora, molim vas’

Podijeli :

(Photo by Harry Langer/DeFodi Images) via Guliver Image

Arsenal je u srijedu navečer slavio u londonskom okršaju s Brentfordom. Vodeća momčad Premier lige do pobjede je došla golovima Mikela Merina i Bukaya Sake, ali trener Topnika imao je svoje primjedbe nakon meča, ne na svoje igrače, već na mnoge nogometne organizacije.

Krajem prvog poluvremena igru je zbog ozljede napustio mladi Cristhian Mosquera. Mladi Španjolac u sastavu se našao zbog ozljede Williama Salibe, a partner mu je bio Piero Hincapie koji je pak igrao zbog izostanka Gabriela Magalhaesa.

Nisu to jedini izostanci za Arsenal koji je više puta, posebno u napadu, imao problema sa sastavljenjem momčadi. Uz to, dogodi se i poneka ozljeda u veznom redu poput one Declana Ricea s kraja susreta. Ključni igrač Arsenala ostao je sjediti na travnjaku držeći se za list, a ubrzo zatim je izašao iz igre. Upravo se te ozljede dotaknuo Mikel Arteta nakon susreta.

“Istina je da je igrao puno minuta, ali puno je važnije kada ih je igrao. Sada smo igrali u srijedu navečer i onda moramo igrati u subotu ujutro. Mi možemo odigrati te minute, ali molim ih da nam daju više minuta za oporavak i kako bi nam olakšali brigu o igračima. To bi bilo super.

Taj odmor bi svima pomogao, i ligi, nama, a i igračima. Dajte nam dan više odmora, posebno ekipama koje igraju u Europi. Stvarno mislim da to možemo napraviti i svi bi profitirali od toga.

Nikad nismo imali ovakav raspored, ne samo u Premier ligi, nego i na reprezentativnoj razini. Molim vas da to napravimo. Mislim da to uopće nije argument, nego zdrav razum. Nekad će ovo postati previše za igrače, oni nisu roboti”, zaključio je trener Arsenala.