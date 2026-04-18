Arteta uoči derbija odluke sa Cityjem: ‘Remi? Ni sekunde nećemo pričati o tome’

Manchester City i Arsenal u nedjelju od 17:30 igraju derbi koji bi mogao imati presudan utjecaj na rasplet Premier lige ove sezone. Vodeći Arsenal gostuje na Etihadu s ciljem očuvanja prednosti nad drugoplasiranim Cityjem, koja trenutno iznosi šest bodova, iako momčad Pepa Guardiole ima i utakmicu manje. Dodatni kontekst daje i nedavni okršaj u finalu Carabao kupa, u kojem je City bio uspješniji.

“Želimo pobijediti u svakoj utakmici. Nismo ni razgovarali o remiju, nećemo jednu sekundu pričati o njemu”, poručio je Mikel Arteta, pa se osvrnuo na specifične metode pripreme:

“Za svaku utakmicu se pripremamo drugačije. Najbolje ideje su one koje igrači predlože i to mi se najviše sviđa.”

Arsenal je u međuvremenu izborio plasman u polufinale Lige prvaka, no forma u prvenstvu nije idealna. Poraz od Bournemoutha dodatno je zakomplicirao situaciju, a u posljednjih pet susreta londonska momčad upisala je tek jednu pobjedu uz tri poraza.

Velik problem predstavljaju i ozljede. Arteta je potvrdio izostanak jedne od ključnih figura:

“Bukayo Saka je out, to je sigurno. Za ostale ćemo vidjeti. Noni Madueke nije izgledao loše nakon utakmice, dosta je pozitivan i igra kroz bol, pa se nadam da bi mogao biti dostupan.”

Na dodatna pitanja o igračima poput Martina Odegaarda, Jurriena Timbera i Riccarda Calafiorija ostao je suzdržan:

“Neki igrači su jako blizu pa ćemo sutra pokušati pogurati sve da budu spremni.”

Unatoč problemima s izostancima, vjeruje u snagu svoje ekipe:

“Nosimo se s tim cijelu sezonu. Ako pogledate kroz koje smo sve faze prošli i koliko smo igrača dugo imali van terena, a gdje smo sada – to nije normalno. Ali uspjeli smo zbog mentaliteta, zbog rješenja koja pronalazimo i načina na koji su igrači iskoračili. I dalje smo jako snažni i ostajemo isti.”

Plasman među četiri najbolje momčadi Europe dodatno je podigao samopouzdanje:

“Bila je to velika večer i dala nam je ogroman poticaj. Biti među najboljim europskim klubovima je velika stvar i nismo često bili tu. Cijenimo to i velike zasluge idu igračima. Tu energiju moramo prenijeti na nedjelju i veliku utakmicu koja nas čeka.”

Unatoč teškom gostovanju, Arteta ne razmišlja o opreznijem pristupu:

“Zaslužili smo biti u ovoj poziciji, boriti se i imati priliku pobijediti, i to u nedjelju protiv, vjerojatno, najbolje momčadi i najboljeg trenera kojeg je ova liga ikada imala. To je velika privilegija i jedva čekamo utakmicu. Pripremamo se da pobijedimo. Nećemo potrošiti ni sekundu pričajući o remiju. Svaku utakmicu pripremamo za pobjedu i zato smo tu gdje jesmo. Nastavit ćemo isto.”

Osvrnuo se i na Bernarda Silvu koji napušta City:

“Nevjerojatan igrač i nevjerojatna osoba. Prvi put sam ga gledao uživo na utakmici PSG – Monaco i odmah sam se zaljubio u njega, ne samo zbog načina na koji igra, nego kako se bori i kako podiže igru. Ta želja i glad… Proveli smo četiri godine zajedno. On je vrhunski čovjek, uvijek daje maksimum. Jedan od onih igrača koji su obilježili Premier ligu.”

Na izjavu Pepa Guardiole da bi borba za naslov mogla biti odlučena već ovom utakmicom, Arteta je ostao oprezan:

“Još je šest utakmica do kraja. Ovo je jako važna za obje momčadi, ali pobijediti u Premier ligi je teško za svakoga. Nakon ove utakmice čeka nas još puno teških susreta i morat ćemo vidjeti što će se dogoditi.”