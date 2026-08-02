Arteta razbuktao glasine o dolasku Viniciusa

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AP Photo/Rebecca Blackwell via Guliver Image

Menadžer Arsenala Mikel Arteta poručio je navijačima da u narednim tjednima očekuju velike pomake u prijelaznom roku, čime je dodatno razbuktao glasine o spektakularnom dovođenju prve zvijezde Real Madrida, Viniciusa Juniora.

Nakon uvjerljive predsezonske pobjede nad Gironom rezultatom 4:1, Arteta je otvoreno progovorio o namjerama Topnika, naglasivši kako je klub iznimno ambiciozan i spreman na odlučne korake kako bi dodatno podigao razinu momčadi te napao sve dostupne trofeje.

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Iako je izbjegavao izravno spominjati ime 26-godišnjeg brazilskog napadača, Arteta nije skrivao da se iza kulisa na London Colneyju opasno kuha.

“Aktivni smo i radimo na tome da poboljšamo i razvijemo momčad. Očekujemo pomake u sljedećih nekoliko tjedana. Želimo biti bolji, a gledajući tržište i naše konkurente, jasno je da nećemo sjediti prekriženih ruku. Vrlo smo ambiciozni. Razlike na vrhu su minimalne i moramo pojačati internu konkurenciju u svlačionici kako bismo stvorili veću prednost”, izjavio je Arteta.

Pozadina ove senzacionalne priče leži u zastoju pregovora oko novog ugovora u Madridu. Viniciusu je preostala još samo jedna godina ugovora s Realom, a ovoga su tjedna zakazani odlučujući razgovori.

Iako je Brazilcu primarna želja ostati na Santiago Bernabėuu, vodeći ljudi Los Blancosa ne žele rizikovati da igrač idućeg ljeta ode potpuno besplatno bez odštete. Upravo tu svoju priliku vidi Arsenal, koji priprema bogat paket kako bi primamio drugoplasiranog igrača u nedavnom izboru za Zlatnu loptu u Premier ligu.

Jedan od glavnih kamena spoticanja u Madridu jest taj što Real uzima velik postotak od Viniciusovih izdašnih sponzorskih ugovora i autorskih prava. Arsenal je s druge strane povijesno puno fleksibilniji po tom pitanju te je igraču spreman ponuditi znatno povoljnije uvjete. Premda pregovori oko osobnih uvjeta još traju, projekt koji gradi Arteta te izazov engleske elite iznimno su privlačni brazilskom krilu.

Da u sjevernom Londonu misle ozbiljno, potvrđuje i podatak kako je Arsenal na samom pragu realizacije još jednog ogromnog posla. Naime, u tijeku je dovršavanje transfera kapetana Newcastlea i Viniciusovog suigrača iz reprezentacije, Bruna Guimaraesa, za iznos koji premašuje 70 milijuna funti.