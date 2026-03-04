Arteta pred okršaj s Brightonom otkrio zašto je ljutit

Podijeli :

AP Photo/Alastair Grant via Guliver

Trener Arsenala Mikel Arteta obratio se medijima uoči sljedeće utakmice Premier lige protiv Brightona i rekao da njegova momčad želi dominirati u svim segmentima igre.

Arsenal je u nedjelju pobijedio Chelsea 2:1 i zadržao prednost od pet bodova na vrhu tablice. Manchester City je dan ranije pobijedio Leeds 1:0 i dodatno povećao pritisak u borbi za naslov.

Momčad iz sjevernog Londona je u dobroj formi – Arsenal je neporažen u posljednjih šest utakmica u Premier ligi, a neporažen je i u sedam uzastopnih gostujućih utakmica.

Govoreći o učinku s odmora, Arteta je istaknuo da želi još veći napredak i još veću učinkovitost.

“Naravno da želim biti na vrhu. Međutim, ljut sam jer ne postižemo više golova i jer ih i dalje primamo. Želimo biti najbolja i najdominantnija momčad u svakom aspektu igre. To je smjer i cilj ove momčadi, ali i cijelog kluba”, rekao je Arteta.

Utakmica u Brightonu počinje u srijedu u 20.30.