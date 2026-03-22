Arteta i Guardiola su odlučili: Za prvi naslov sezone bore se s rezervnim vratarima

(AP Photo/Rui Vieira) via Guliver Image

U nedjelju od 17 sati i 30 minuta se na kultnom londonskom stadionu Wembleyju igra finale EFL Cupa. U njemu su svoje mjesto pobjedama u polufinalu protiv Chelseaja i Newcastlea osigurali Arsenal i Manchester City, prve dvije ekipe Premier lige.

To će ujedno biti i prvi slučaj u povijesti ovog natjecanja, drugog po važnosti Kupa u engleskom nogometu, da se u finalu sreću ekipe koje su u tom trenutku vodeće u elitnom rangu domaćeg nogometa.

Do prije nekoliko godina ovaj Kup bio je zapostavljen od skoro svih trenera osim Pepa Guardiole koji je sa svojim Građanima čak osam puta podigao trofej ovog natjecanja. Rijetko je rotirao svoju momčad dok su drugi treneri ipak više važnosti davali ostalim turnirima.

No, ove sezone Guardiola na jednoj poziciji rotira, a to je ona vratarska. Tako u nedjelju među vratnicama neće biti Talijan Gianluigi Donnarumma, nego će to mjesto zauzeti James Trafford, Englez koji se ovog ljeta iz Burnleyja vratio u redove Cityja. Na početku sezone bio je startni vratar, ali dolaskom Donnarumme pao je u drugi plan te je branio Kup natjecanja.

Odluku o rotaciji donio je i Mikel Arteta, trener Arsenala. Njemu je kroz cijeli EFL Cup, a i dosadašnji tijek FA Kupa, na golu bio Kepa Arrizabalaga koji u Premier ligi nije skupio nijedan nastup za Topnike. Mnogi engleski stručnjaci smatrali su kako bi na gol mogao stati David Raya kako bi baskijski trener osigurao najbolju moguću šansu za naslov, no engleski The Athletic je u subotu navečer objavio kako bi na vrata ipak trebao stati Kepa.

Inače, baskijski golman poznat je baš po finalu ovog Kupa jer je za Chelsea u finalu 2019. godine odbio izaći iz igre prije raspucavanja jedanaesteraca protiv Cityja. Razljutilo je to tadašnjeg trener Bluesa Maurizija Sarrija koji je kasnije i kaznio Kepu.