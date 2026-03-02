Arteta dobio neočekivano pitanje pa zagrlio novinara

Novinar, zabrinut za njegovo zdravlje, pitao ga je ima li modricu ispod oka, što je izazvalo suosjećajnu i duhovitu reakciju španjolskog stručnjaka.

Arsenal je pobijedio Chelsea sa 2:1 i vratio prednost od pet bodova na vrhu ljestvice. Arteta, zadovoljan trijumfom svoje momčadi, našao se u centru pažnje kada je novinar pogrešno protumačio sjenu ispod njegova oka kao ozljedu.

“Ispričajte me, možda je do osvjetljenja, ali izgleda kao da imate modricu ispod oka“, prokomentirao je zabrinuti novinar.

Trener Arsenala se trgnuo, nagnuo naprijed i upitao:

“Modricu ispod oka?“

Novinar je pojasnio:

“Da, na lijevom oku. Jeste li dobro?“

U prostoriji je nastala kratka tišina dok je Arteta dodirivao područje ispod oka, prije nego što je odgovorio:

“Da, odlično sam, hvala.“

Shvativši da je došlo do zabune, menadžer Topnika se osmjehnuo i pogledao svjetla iznad sebe, dok se smijeh širio dvoranom. Zadržao je pogled na novinaru, očito očekujući pitanje o utakmici, ali bio je još više iznenađen kada je novinar rekao:

“To je to, samo sam htio provjeriti.“

Arteta se smijao zajedno s ostalim novinarima.

“Hvala vam puno, doći ću da vas zagrlim. Hvala na brizi, odlično sam“, rekao je.

Po završetku konferencije, Arteta je održao obećanje – prišao je novinaru i zagrlio ga.