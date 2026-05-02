Arsenal želi pobjeći Cityju na +6, a Arteta lovi Wengerov rekord

imago/Sportimage via Guliver Image

Arsenal od 18 sati i 30 minuta na Emiratesu dočekuje Fulham. Topnici će u gradskom derbiju tražiti pobjedu kojom bi privremeno Manchester Cityju pobjegli na +6, ali uz dvije utakmice više.

No, osim toga Topnici će imati i jedan drugi motiv. On se tiče trenera Arsenala Mikela Artete koji lovi svoju 40. pobjedu sezone. To će tražiti protiv Fulhama koji u 32 odigrane utakmice na Arsenalovom terenu nije upisao nijednu pobjedu (25 poraza i sedam remija).

Trenutačno je Arsenal u 57 utakmica upisao 39 pobjeda te su tako poravnati sa svojim najboljim učinkom koji su ostvarili u sezoni 2001./2002.

Tada je trener Arsenala, naravno, bio legendarni Arsene Wenger. Te godine Arsenal je osvojio Premier ligu golom Sylvaina Wiltorda Manchester Unitedu na Old Traffordu kolo prije kraja. Osim toga, Arsenal je te godine podigao i FA Cup te je osvojio takozvani “domestic double”.

Ove godine Topnici također mogu osvojiti dvostruku krunu, no ne kroz domaća natjecanja nego kroz europska natjecanja. Topnici su izborili polufinale Lige prvaka gdje su u prvoj polufinalnoj utakmici na gostovanju kod Atletica u Madridu remizirali s 1:1.

Uzvrat je na rasporedu u utorak od 21 sat, a to će ujedno biti i najveća Arsenalova utakmica otkad su prešli na Emirates. Posljednji put Topnici su izborili finale Lige prvaka 2006. godine, no tada su svoje utakmice igrali na kultnom Highburyju koji je sada stambeni kompleks u sjevernom Londonu.