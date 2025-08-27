Arsenal već potrošio oko 300 milijuna na pojačanja, sad žele još jedno

Podijeli :

Ralf Treese/DeFodi Images via Guliver

Iako su potrošili skoro 300 milijuna eura na nove igrače, uprava Arsenala dovodi još jedno skupo pojačanje, a riječ je o braniču Bayer Leverkusena Pieru Hincapieju (23), objavili su britanski mediji.

Budući da poljski reprezentativac Jakub Kiwior, koji može igrati lijevog braniča i stopera, odlazi u Porto, “Topnici” su odlučili dovesti adekvatnu zamjenu i izbor je pao na odličnog Ekvadorca. Hincapie, također, pokriva obje pozicije, kao i Kiwior, a u Leverkusen je stigao prije četiri godine iz argentinskog Talleresa u transferu vrijednom šest milijuna eura.