Arsenal ‘ukrao’ Ezea svojim najvećim rivalima

Podijeli :

KatiexChanx via Guliver

Prije nekoliko tjedana pričalo se kako je Arsenal zainteresiran za Eberechija Ezea, ali taj interes je u jednom trenutku splasnuo. Tada je Tottenham, njihov najveći rival, krenuo u dovođenje veznjaka Crystal Palacea te se činilo da je Eze zainteresiran za prelazak u bijeli dio sjevernog Londona. No, ozljedom Kaija Havertza sve se promijenilo.

Topnici su odlučili krenuti po još jedno napadačko pojačanje te su se okrenuli Ezeu. “Desetka” Crystala Palacea je bio u omladinskoj školi Arsenala, a poznata je priča kako je on nakon što su ga Topnici otpustili plakao. Pričao je to u intervjuu za Independent.

Plakao je kad su ga otpustili iz Arsenala, a sada je na pragu povratka VIDEO / Chelsea i Crystal Palace remizirali bez pogodaka, pogledajte najzanimljivije detalje susreta

Unatoč tome, Eze im nije zamjerio te nije bilo dvojbe u koji klub želi otići kad se pojavio ozbiljan interes Arsenala. U srijedu navečer je David Ornstein prvi objavio kako je Arsenal u igri za Ezea, a samo par sati kasnije dva londonska kluba sve su međusobno dogovorila te će Eze za 68 milijuna funti postati novi igrač u crvenom dresu.

Prije toga će Englez gospodski pomoći svom klubu u povijesnim kvalifikacijama za Konferencijsku ligu. Palace večeras od 21 sat na Selhurst Parku dočekuje norveški Fredrikstad te traži svoj prvi ulazak u ligašku fazu europskog natjecanja.