Arsenal u problemima: Kai Havertz pretrpio ozljedu koljena

Podijeli :

via Guliver

Arsenal je nakon pobjede u nedjelju protiv Manchester Uniteda na Old Traffordu započeo pripreme za drugo kolo lige te su u srijedu na Emiratesu imali otvoren trening za javnost. Na njemu nije sudjelovao Kai Havertz koji je pretrpio ozljedu.

Još se ne zna koliko je ozbiljna ozljeda njemačkog reprezentativca, ali s obzirom na to da je riječ o koljenu mogu se očekivati najlošije moguće prognoze.

Velik je to problem za Arsenal kojemu je sada jedina centralna napadačka opcija Viktor Gyokeres. Prema Davidu Ornsteinu, ova ozljeda mogla bi natjerati Andreu Bertu i Mikela Artetu da dovedu još jedno pojačanje u napadu.

Neko vrijeme se spominjao Rodrygo koji igra, odnosno ne igra redovno u Real Madridu, ali Brazilac ima prevelike zahtjeve za Arsenalove apetite te bi samo posudba u ovom trenutku bila prihvatljiva za Topnike. Hoće li na to Real pristati još se ne zna, ali u Arsenalu su, prema stranim medijima, zainteresirani za njegove usluge.