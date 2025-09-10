Arsenal se rješava dvojice igrača, na transfer su listi

Dvojica krilnih napadača Arsenala Brazilac Gabriel Jesus (28) i Belgijac Leandro Trossard (30) naći će se na transfer listi u zimskom prijelaznom roku, objavili su britanski mediji.
Trener Mikel Arteta se u protekle tri sezone značajno oslanjao na Jesusa i Trossarda, ali dolaskom švedskog golgetera Viktora Gyokeresa njih dvojica su postali višak.
Topnici su ovog ljeta potrošili blizu 300 milijuna eura na pojačanja. Najviše je novca potrošeno na dvojicu veznjaka, Martina Zubimendija i Eberechija Ezea, te centarfora Gyokeresa, koji je u prethodne dvije sezone u Sportingu zabio čak 97 golova.
Gyokeres je prvi izbor trenera Artete, a u pričuvi ima i njemačkog napadača Kaija Havertza. Jesusu i Trossardu ugovori ističu u lipnju 2027. i Topnici će ih nastojati prodati što prije kako bi izvukli što veći novac na ime odšteta.
