Arsenal potvrdio dolazak Guimaraesa: ‘Želim osvajati trofeje, ovo je pravo mjesto za to’

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AP Photo/Jon Super via Guliver Images

Engleski prvak Arsenal je u subotu službeno objavio dovođenje brazilskog reprezentativnog veznog igrača Bruna Guimaraesa iz Newcastlea na četverogodišnji ugovor.

Prema engleskim medijima, prvaci Premier lige platili su 75 milijuna funti (87 milijuna eura) kako bi osigurali usluge 28-godišnjeg Brazilca, koji je na Svjetskom prvenstvu 2026. upisao četiri asistencije.

“Bruno je igrač izvrsnog mentaliteta i velike kvalitete, koji će donijeti snažno vodstvo našoj momčadi”, rekao je u subotu sportski direktor Arsenala, Andrea Berta.

“Dodatno jačamo srce naše momčadi, on može igrati kao obrambeni vezni i kao box-to-box vezni.”

Pridružuje se već dobro popunjenoj veznoj liniji, koja uključuje igrače poput Declana Ricea, Martina Odegaarda i Martina Zubimendija.

“Ova je odluka jako teška jer mi Newcastle puno znači, ali želio sam iskusiti nešto novo“, priznao je Guimaraes, koji je vodio Svrake do njihovog prvog trofeja u 70 godina osvajanjem Liga kupa 2025. godine.

Newcastle tako gubi kapetana, nakon ostavke menadžera Eddieja Howea prošli tjedan, a u protekloj godini doživio je i nekoliko drugih velikih odlazaka – napadača Alexandera Isaka, lijevog krila Anthonyja Gordona i veznog Sandra Tonalija.

“Nakon što sam igrao na dva Svjetska prvenstva, došao sam do točke u životu gdje mi je potreban ovakav izazov. Želim osvajati trofeje, želim stvarati povijest i mislim da sam na pravom mjestu za to“, dodao je Bruno, rođen Rio de Janeiru, koji je također igrao za Atletico Paranaense u Brazilu (2017.-2020.) i Lyonu (2020.-2022.).