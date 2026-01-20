Arsenal najmlađeg debitanta u povijesti Premier lige šalje na posudbu u Francusku

Podijeli :

xGrahamxHuntx PSI-23562-0155 via Guliver Image

U utorak ujutro pojavila se informacija da Arsenal, vodeća momčad Premier lige, šalje svoju mladu zvijezdu na posudbu u francuski Ligue 1.

Riječ je o Ethanu Nwaneriju koji je 2022. na gostovanju kod Brentforda postao najmlađi debitant u povijesti Premier lige. Imao je 15 godina i 186 dana te je tako, osim što je oborio rekord Premier lige, srušio i rekord Dereka Fostera iz 1964. kada se engleski elitni rang nazivao Prvom divizijom.

Nwaneri je sezonu kasnije odigrao 26 utakmica te je zabio četiri gola i upisao dvije asistencije. No, ove sezone mladi Englez dobiva minute na kapaljku te je samo šest puta zaigrao u Premier ligi, a tome je dodao tri nastupa u Ligi prvaka, dva u EFL Cupu te jedan u FA Cupu.

Zbog toga se sve više priča o njegovoj mogućoj posudbi, a u utorak je David Ornstein objavio kako je Olympique Marseille ozbiljno zagrizao za njega te bi mogao dovesti Nwanerija do kraja sezone. Prema Fabriziju Romanu, Marseille bi platio tri milijuna eura za posudbu do kraja godine bez opcije otkupa.

Marseille je inače trećeplasirani klub u francuskoj ligi s osam bodova zaostatka za vodećim Lensom te sedam za drugoplasiranim PSG-om. Klub s Azurne obale aktivan je i u Ligi prvaka gdje trenutačno drži 16. mjesto koje donosi šesnaestinu finala.